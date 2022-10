Comparte

Para Alfonso Molina, presidente de la Asociación Gremial de Empresarios y Emprendedores del Barrio Lastarria, uno de los principales problemas que dejó el estallido social es la impunidad de quienes cometen delitos.

Hoy, a tres años del 18 de octubre, dijo que si existen manifestaciones este martes "espero que sea algo muy pacífico, pero, sin embargo, si hay hechos delictuales, estos que se persigan y se condenen a las personas que cometen estos delitos. Y ahí están el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder darle seguridad y esta sensación de que no exista impunidad".

"La sensación de los chilenos es esa, aquí hay mucha impunidad con respecto a, no solo los delitos que se cometen en el barrio Lastarria o la zona centro, sino que también a los crímenes que se cometen contra los Carabineros, los abordazos y toda la inseguridad y sensación y preocupación que tienen los chilenos", agregó.

Añadió que "aquí hay algo que está fallando y es necesario saber qué, cómo y cuándo se va a solucionar este problema".

Molina también dio cuenta que recibió una circular por parte de la Municipalidad de Santiago que les recomendó cerrar mas temprano esta jornada.

"Por un lado entiendo la preocupación del municipio acerca de una situación que puede volverse compleja, y ellos no tienen mayor resorte en el tema de seguridad. Sin embargo, también creemos que el llamado se hace al revés, debería ponerse hincapié en reforzar los controles, reforzar la coordinación con Carabineros, con el Ministerio del Interior y darnos a nosotros la seguridad para poder trabajar y al gante para desplazarse a las viviendas", dijo.

"¿Qué le tenemos que decir a la gente? ¿Que no salga de sus casas? ¿Que nos atrincheremos? ¿Que la gente se quede expectante en sus casa de lo que sucede? Yo me tomo de las palabras del subsecretario que en la reunión nos dijo que sin policía no hay democracia. Sin control, coordinación y sin carabineros no puede haber un país tranquilo. No puede ser que los buenos estemos encerrados y los malos estén haciendo afuera lo que quieran", sostuvo.

En cuanto al del rol municipio, el empresario dijo que valora sus acciones pero "no son suficientes. Creemos que hay muchas cosas que no se han hecho, por ejemplo, la recuperación de fachadas. La burocracia dentro del municipio también es importante, porque muchas veces hemos querido recuperar fachadas y nos ponen trabas de que hay que solicitar permisos especiales, que hay que hacer una solicitud por ventanilla única. Al final del día uno dice ‘estamos poniendo obstáculos'".

"Nosotros estamos solicitando un beneficio social por parte del gobierno, pero también por parte de la municipalidad a lo que se refiere a tributaros, a lo que se refiere a impuestos. Aquí la municipalidad tiene mucho que decir con respecto a las patentes comerciales, a los permisos de terrazas y todos los tributos que le tenemos que pegara y que en un inicio fueron especiales, pero ya no. Ya pagamos cifras millonarias por las terrazas y eso no es una gran ayuda, si no muy por el contrario, porque hemos tenido un periodo enorme de resta de ingresos", lamentó.

"El municipio debería hacerse cargo de estas zonas especiales y rebajar estos impuestos y estos permisos a, ojalá, a cero, y no postergarlo de forma indefinida hasta que haya una recuperación total de los sectores", concluyó.