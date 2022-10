Comparte

Los diputados de Renovación Nacional (RN), Sofía Cid -integrante comisión de RREE-, y Andrés Celis -integrante comisión de minería-, cuestionaron el anuncio del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien indicó que "pronto" habrá anuncios respecto a mesas de trabajo para empujar una política industrial con ambos países -Bolivia y Argentina-, para "escalar en la cadena de valor del litio".

“Pareciera que nuevamente el subsecretario Ahumada, pone por delante su ideología personal y no lo que más les conviene al país, frente a una decisión tan importante como es el desarrollo e industrialización -valor agregado- a la minería del Litio”, expuso Cid.

Por su parte, el diputado Celis expuso que "este anuncio deja en claro que este Gobierno en vez de asociarse a los grandes y avanzadas mercados internacionales en la materia -como el acuerdo comercial TPP11-, le gusta el americanismo, que presenta menos desarrollo, baja tecnología y graves problemas financieros".

Respecto a la creación de una Empresa Nacional del Litio, resulta absurdo insistir en esa línea estatista -enfatizaron-, ya que en la actualidad existen dos empresas del Estado (Codelco-Enami), las cuales tienen importantes pertenencias de Litio (región de Atacama), las que no están siendo trabajadas.

Pareciera que el actual gobierno solo busca generar puestos de trabajo a su gente, creando más burocracia y nuevas empresas estatales.

Los parlamentarios RN, recordaron que la mayor importancia y valor del litio en el mercado internacional no será eterna, escenario donde se calcula que el año 2030 será su máximo valor. “Si nosotros no partimos ahora -en una realidad donde ya estamos atrasados-, para aumentar nuestra producción de Litio, no vamos a aprovechar ese pick en su valor y se habrá perdido una valiosa oportunidad”.

“Los esfuerzos -como país-, se deberían enfocar en aumentar nuestra producción, para llegar primeros -al año 2030-, y hacer esfuerzos para subir en la cadena de valor”, aclaró Cid.

“Este gobierno echó por tierra las licitaciones que había otorgado la anterior administración, dejando en punto muerto a un sector que necesita certezas para invertir y desarrollar valor frente a los mercados internacionales", recordó Celis.

A juicio de los diputados RN, "el gobierno debería centrar sus esfuerzos -antes que cualquier sociedad u acuerdo con Bolivia o Argentina-, en licitar más cuotas de extracción, buscar asociación con países y empresas que actualmente poseen tecnología de punta (no con Bolivia y Argentina), y al mismo tiempo hacer funcionar el Instituto de Energías Limpias (donde está la Universidad de Atacama), junto con otras empresas de USA".