Este miércoles Leonardo Farkas anunció una millonaria donación a Yolanda, una madre que esta mañana irrumpió en un despacho del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, para pedir ayuda debido a la difícil situación económica que enfrenta.

"Estoy desesperada porque yo tenía un permiso acá en la plaza con mi hijo para vender sopaipillas, y desde que entró este nuevo alcalde la ordenanza municipal me quitó mi patente“, señaló.

“Hay días en que le tengo que dar fideos a mi hijo, no tengo para comprarle su leche; tengo deudas en el banco, me van a quitar a lo mejor mi casa, tengo deudas de tres meses que no he podido pagar”, agregó la mujer que se encontraba acompañada de su hijo de 37 años, quién padece de parálisis cerebral.

Es en este contexto en que Farkas anunció a través de redes sociales que donaría 2 millones de pesos a la mujer para ayudarla a salir adelante de esta situación.

"Díganle a este madre que trabaja con su hijo con parálisis en la calle para sobrevivir, dónde le deposito 2 millones para ayudar un poco a su situación. Rezo a diario por un mundo sin sufrimiento", señaló en Twitter.