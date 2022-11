Comparte

El tribunal electoral regional de Coquimbo resolvió remover de sus funciones al alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, por faltas a la probidad administrativa y "notable abandono de sus deberes".

Además, determinó que el edil "quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el lapso de cinco años".

"Se declara la remoción del señor Claudio Fermín Rentería Larrondo del cargo de alcalde de la Municipalidad de Ovalle (…) por contravención grave de las normas sobre probidad administrativa y por notable abandono de sus deberes", señala el dictamen.

Además, indica que "quedará suspendido de su cargo a partir de la fecha de la notificación de esta sentencia".

Cabe señalar que la demanda fue presentada en abril de 2019 por cuatro concejales del anterior periodo edilicio. Ellos son Jonathan Acuña, Héctor Maluenda, Carlos Ramos y Armando Mundaca.

Alcalde de Ovalle acusa que no ha sido notificado

El actual alcalde de Ovalle, Cluadio Rentería, habló respecto a la sentencia acusando que no ha sido notificado de aquella, según consigna El Ovallino.

"La sentencia en cuestión, no me ha sido notificada personalmente hasta el momento y al igual que muchos me he enterado por los medios de comunicación", dijo al respecto.

"No obstante, en caso de ser cierta, es importante dejar en claro que en ella se me absuelven de los cargos graves que decían relación con la supuesta malversación de fondos, quedando solo en imputaciones de orden administrativas. Mañana (viernes) solicitaré a mi abogado que me informe y ejerza los correspondientes recursos a los que tengo derecho como cualquier ciudadano", señaló al citado medio.