La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al listado de candidatos para ser el nuevo Fiscal Nacional y acotó en no caer en descalificaciones sobre los postulantes.

"No es bueno iniciar una especie de intercambio de descalificaciones, creo que ustedes – la prensa- están informando cuáles son los antecedentes y la trayectoria de los candidatos, además de lo que nosotros hemos visto en sus curriculums", señaló en una transmisión del Poder Judicial.

En esa línea, aclaró que "otro tema es el de las descalificaciones, que evidentemente en cualquier proceso de esta especie ojalá se evitaran porque la idea es que finalmente se le dé a entender y se entienda claramente al país que se está eligiendo al mejor candidato".

A su vez, la ministra del máximo tribunal afirmó que "y no que se está haciendo un barrido sobre cuáles son los más malos y por qué, yo creo que la orientación es otra: cuál es el mejor, no cuál es el peor, el más malo el más reprobable, etc".

Por ello, la portavoz mencionó que "obviamente que nosotros como corte suprema nos gustaría que no fuera ese el eje del fiscal nacional, sino que sea el mejor para los grandes desafíos que este órgano tiene en el futuro y en el presente, por supuesto".

Ángela Vivanco siguió profundizando en saber los antecedentes de cada postulante

"Yo respeto profundamente el trabajo periodístico que se ha hecho esta materia y creo que es importante que la opinión pública conozca todos los antecedentes de los candidatos, puesto que es una persona que se postula a un cargo público, sus antecedentes son relevante", complementó.

Y concluyó que "otra cosa es que se haga un manejo, que ya es un manejo peyorativo de esos antecedentes o que se den a entender cosas que tienen otras características, creo que todos somos capaces de distinguir muy bien comunicacionalmente qué son netamente informativa a personas que tratan de denostar algunos candidato".