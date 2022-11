Comparte

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, abordó su militancia en el Partido Comunista (PC) y rol dentro del Gobierno con los proyectos de ley que están impulsando.

"Cuando estoy acá con la responsabilidad que el presidente me dio, pienso en la vida cotidiana de las personas. Y eso lo hago con el corazón y la cabeza puesta en Conchalí", mencionó en entrevista a diario El País.

Sobre su rol dialogante, con el que "no pareciera ser comunista", Jara sostuvo que "me lo han dicho. Hay mucho prejuicio respecto de cómo somos las y los comunistas. Formamos parte de un partido político que persigue una idea transformadora de la sociedad chilena, pero que no es un regimiento y, evidentemente, no somos todos iguales".

Asimismo, la titular de la cartera agregó que "lo tomo como una oportunidad para derribar mitos. Son caricaturas que se impusieron desde la dictadura, que somos dirigentes enojados".

"Se pensaba que por ser comunista no iba a poder trabajar con los empleadores y empresarios. Nuevamente, había ciertas ideas preconcebidas. Si bien tenemos posiciones distintas, hay un convencimiento tanto entre empleadores como trabajadores que Chile, a partir de octubre de 2019, con el estallido, manifiesta dolores que deben recomponerse con mayor justicia y cohesión social", aseguró.

Ministra Jara y las 40 horas

"Se dan muchas discusiones teóricas, pero si uno ve que las personas se trasladan más de una hora y media en micro para llegar a sus trabajos y esta ley les permitiría irse sentadas, tiene otra perspectiva de las cosas", complementó la titular del Trabajo.

En esa línea, subrayó que "si una mujer antes de salir a trabajar puede dejar a los hijos despiertos y no dormidos, lo mismo. Cuando se formulan políticas públicas hay que tener siempre en cuenta cómo esto impacta en la vida real. Esperamos aprobarla de aquí a enero".

Reforma previsional

"El presidente nos ha dicho que debemos hacernos cargo de las urgencias de la vida de las personas, pero, al mismo tiempo, de sacar adelante una agenda transformadora y poder, desde este Gobierno, de izquierda, cumplir con lo comprometido", dijo.

Acerca de la reforma, señaló que es "una propuesta dinamizadora" y que en el actual sistema de pensiones “el concepto de seguridad social no existe y pasa a primar una especie de seguro privado donde cada persona mayor tiene que asumir los costos del envejecimiento, no desde una mirada colectiva".

Por último, la autoridad recalcó que "los cambios que se han tratado de hacer desde 2008 han integrado elementos de solidaridad con cargo a los impuestos, pero hoy el desafío que tenemos apunta a incluir elementos de seguridad social".