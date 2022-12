Comparte

Este viernes, Daniel Johnson, director ejecutivo Paz Ciudadana, conversó en ‘La Mañana de Agricultura‘ sobre el aumento de los homicidios en el país y sobre cómo ha cambiado este tipo de delito.

"Tenemos un aumento muy importante en la cantidad de homicidios. Si bien no somos un país que tenga la misma cantidad de homicidios que el resto de Latinoamérica", apuntó Johnson

Ante este grave e importante aumento de este delito en los últimos años, el director ejecutivo de Paz Ciudadana alertó que existe un nuevo tipo de homicidio.

"Estamos viendo una situación delictual que es distinta a la que teníamos antes. Hace siete años los homicidios que había eran alrededor de tres por cada 100 mil habitantes al año", comentó.

Paz Ciudadana Este tipo de delitos tenía un imputado

Bajo ese contexto, Johnson explicó que "la mayoría de esos homicidios tenían un imputado conocido (…) En general se sabía quien lo había cometido porque no había una premeditación, no era un homicidio para obtener otro beneficio, sino de un momento, de una ira irracional del momento".

"Todo este aumento que hemos tenido en los últimos años está dado por homicidios vinculados a otros delitos, a personas que premeditan y logran ocultarse una vez cometido el ilícito", aseveró.

Asimismo, afirmó que "estamos viendo una instalación de una tipología delictual que tiene que ver con bandas organizadas que antes no teníamos".

Por otro lado, indicó que hay una percepción de que los niños y jóvenes están cometiendo más delitos, pero sostuvo que han disminuido. Sin embargo, "los delitos que están cometiendo son más violentos, tiene más frecuentemente armas de fuego".

Finalmente, subrayó que "lamentablemente no sacamos nada con aumentar las penas si no estamos encontrando a quien comete el delito, porque no tenemos a quien aplicarle esa pena.(…) no inhibe a nadie cometer un delito porque la pena va a ser más alta".

