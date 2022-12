Comparte

Corte Suprema confirmó un fallo en que la empresa de agua embotellada, Manantial S.A., tendrá que indemnizar a un cliente por consumir "agua contaminada".

En concreto, la distribuidora deberá desembolsar $4.000.000 a una persona, de sexo masculino, residente de Talca, en un hecho que sucedió en 2016.

Todo comenzó cuando el hombre fue al médico por problemas en sus riñones, por lo que el especialista le recomendó beber agua purificada.

Y tras ingerir los vasos que venían en la caja, el afectado notó que tenían un sabor extraño y comenzó a sentir dolores abdominales.

Posteriormente, al abrir un vaso de la caja apreció la existencia de un cuerpo extraño en su interior e hizo un reclamo al call center de la empresa.

Presencia de restos orgánicos al interior del agua purificada

La Seremi de Salud del Maule constató la presencia de restos orgánicos, concluyendo que el agua se encontraba contaminada.

"La empresa no contaba con lavamanos, no tenía un sistema higiénico de secado de manos, no tenía jabón, tenía condiciones higiénicas deficitarias, etc., por lo que se cursó una multa por distintas infracciones sanitarias (…)", indicó el sumario.

Por su parte, el Laboratorio de Salud Ambiental del Maule observó en sus análisis dos restos inorgánicos de un centímetro aproximadamente, “asimilables a restos vegetales".

Así las cosas, Manantial S.A. deberá cancelar la cifra antes mencionada al cliente que se intoxicó con uno de sus productos.