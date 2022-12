Comparte

El diputado del Partido Socialista por la región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, valoró la multa de más de $400 millones que interpuso la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a la empresa Valdicor de Valdivia por incumplir medidas del programa de cumplimiento (PdC) para mitigar impactos en la extracción de áridos, ya que con este dictamen se estaría dando un ejemplo a las demás compañías de la región que no respeten las normas medio ambientales y haciendo frente a una problemática que afectada a los vecinos de la zona.

“Estamos conformes con la sanción que interpuso la autoridad medioambiental, ya que durante el año 2018 nosotros presentamos una serie de denuncias producto de este tipo de hechos, toda vez que los vecinos nos pidieron que pudiéramos desarrollar este proceso de fiscalización, y ellos en particular presentaron una serie de denuncias a las autoridades medioambientales buscando soluciones a los problemas graves de ruidos y polvo que viven a diario”, sostuvo Ilabaca.

En ese sentido, el parlamentario agregó que “cuando la autoridad medioambiental sanciona a esta empresa, solamente se está reconociendo el tremendo daño que se le provoca a un número importante de vecinos, por lo que es necesario que todas las empresas, ya sean públicas o privadas, respeten las normas básicas de medio ambiente, deben ser buenos vecinos y pensar en la comunidad, y aquí eso no ha ocurrido”.

Cabe destacar que en 2020 la SMA fiscalizó en terreno las medidas implementadas, determinando que la firma había incumplido el PdC para mitigar impactos, por lo que dictó medidas provisionales, como una clausura parcial por 30 días.

Las infracciones imputadas a Valdicor son superación de la norma de ruido en horario diurno; ejecución de actividades de extracción de áridos fuera del área evaluada ambientalmente; no cargar en el Sistema de Seguimiento de la SMA información sobre la realización de batimetrías anuales de control y estudios hidrológicos, hidráulicos y mecánicos fluviales; no actualizar información; y no responder, como fue requerido, la solicitud de información formulada a la empresa en actividad de fiscalización en terreno.