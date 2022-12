Comparte

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, se refirió este viernes a la decisión de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) de no realizar el show pirotécnico en Viña del Mar y Valparaíso.

En entrevista con ‘La Mañana de Agricultura‘, el parlamentario representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso dijo que "es un poco extraña la decisión" de suspender los fuegos artificiales en el mar.

El parlamentario de RN dijo que pedirá a la Contraloría para que revise los contratos tanto de la Municipalidad de Valparaíso como de Viña del Mar. "Me cuesta creer que no supieran lo que estaba ocurriendo", reiteró.

"Un solo ejemplo, los fuegos artificiales del 2021 y 2022 fueron autorizados de forma excepcional el 26 de octubre, o sea, ya estaban supuestamente vencidos", comentó Celis.

"Esto que está ocurriendo es una doble excepción. Me extraña que el alcalde Sharp no haya sabido que ya estaban vencidos. La alcaldesa Ripamonti podría no haber sabido, pero también me extraña", manifestó.

"Huele mal. O les ocultaron información los asesores o bien se vieron sobrepasados y nunca creyeron que esto iba a ocurrir", apuntó.

Junto a esto, comentó que "en marzo de 2022 supuestamente debiesen haber estado destruidos todos aquellos que no se hubiesen empleado del año 2021 y 2022″.

"Pero es más, la empresa (Pirotecnia Barcelona) en agosto de 2022 -ya había asumido Ripamonti- a lo menos le había avisado a la DGMN que corrían peligro todos los fuegos de artificio, porque estaban almacenados en un lugar que no daban ningún tipo de seguridad", indicó.

"Ambos alcaldes son abogados, ellos saben que los fuegos artificiales cuando se internan Chile tienen dos años de vigencia", apuntó el diputado de RN.

Querella contra Raúl Torrealba

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por los presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de fondos, entre otros.

Sobre esto, el diputado Celis indicó que la situación "se ha manejado de menos a manos", en el sentido de que "en el inicio fue muy débil, en cuanto a dar la típica declaración muy genérica".

Mientras que tras la querella del CDE "ya han sido un poco más duro la directiva (de RN), ya está más a tono en cuanto a condenar con mayor firmeza, pero siempre respetando el principio o la presunción de inocencia".

"El partido acusó el golpe y está complicado por lo que está sucediendo. Yo no descarto que el partido esté pensando en ir un poco más allá", señaló.

Finalmente, cree que RN "va a esperar la formación para ver si finalmente avanzan un poco más allá, porque sin duda esto está golpeando al partido".

