Diversas reacciones ha causado la reciente renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, tras casi diez meses en el cargo.

El diputado de Amarillos por Chile (partido en formación), Andrés Jouannet, lamentó la situación y manifestó que "el Presidente le pide la renuncia a su ministra, cuando la responsabilidad de los indultos, es de él".

"Más allá de los errores, la poca lealtad del Presidente con sus subalternos queda en manifiesto. Ocurrió primero con la exministra Izkia Siches, que la involucró en la campaña del Apruebo, y ahora con la exministra de Justicia, Marcela Ríos, quien trató de hacer su trabajo abnegadamente y fue incondicional a la políticas del Presidente", comentó.

Además, el ex demócrata cristiano, lamentó que no exista una "autocrítica" por parte del Mandatario, pues "quien decidió el día y a quién se indultaba, fue el Presidente. Aquí no hay ninguna autocritica, lo único que hay, es un chivo expiatorio que se llama Marcela Ríos", finalizó el parlamentario.