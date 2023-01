Comparte

El flamante fiscal nacional, Ángel Valencia, volvió a mencionar que no tiene ningún nexo con el exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, tras la aparición de antecedentes que indican lo contrario.

En su primer día al mando del Ministerio Público, respondió a los datos consignados en un reportaje de Ciper Chile, donde el jurista emitió 57 boletas de honorarios por trabajos hechos en esa municipalidad.

"Yo quisiera reiterar nuevamente, no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vinculo profesional con él y me remito exclusivamente a lo que ya manifesté al Senado", recalcó el abogado.

Después, señaló que "es un hecho de público conocimiento además que hasta hace algunos días atrás era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea", agregando que "respeto a ese punto ya hice mi presentación ante el Senado".

Consultado sobre si su presencia en las investigaciones sobre corrupción en Vitacura, donde el propio Guevara fue apuntado como responsable de idear las maniobras para desviar fondos, Ángel Valencia afirmó que "me inhabilitaré en lo que corresponda".