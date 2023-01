Comparte

Este lunes el Presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, se refirió en la Mañana de Agricultura a la crisis que enfrenta actualmente la estabilidad del sistema, asegurando que su solución depende directamente de la acción del Gobierno.

"El sistema de Isapres es parte del sistema privado, la mitad de la población de Chile usa los servicios del sector privado, ese sector se sostiene en parte importante por la existencia de las Isapres. El 60% del financiamiento con el que opera el sistema privado proviene de las Isapres", señaló.

"Si se llegara a producir una falla importante de las Isapres, va a afectar parte importante de toda la red privada de salud y eso va a la población que está en el sector privado y en Fonasa, porque hoy el sector privado le provee un alivio a la atención de esas personas", sostuvo.

"A estas fechas, desde la superintendencia no tenemos ninguna reacción ni información adicional, esperamos si que durante esta semana se pueda concretar una reunión con el Ministerio de Salud, de tal manera de poder ir conversando el tema y buscándole una salida", agregó.

"No sentimos que a la fecha se haya entregado información que apunte al sentido de urgencia, la única información del Gobierno es respecto de fortalecer el sector público. Está muy bien, pero no le da tranquilidad al sector privado ni a las 3 millones de personas que están en Isapres, para ellos eso no es una respuesta adecuada", sentenció.

"Lo primero y lo más importante aquí son las personas, hoy día lo que hay es una crisis que puede desarrollarse y tener consecuencias en los próximos meses, no es el momento de ideologías, es el momento de encargarse de resolver los problemas. La tarea hoy día es resolver el problema concreto que tenemos", declaró Gonzalo Simon.

Respecto del futuro de las Isapres, el presidente de la Asociación sostuvo que aquello "va a depender del actuar de la superintendencia, hoy día es el Gobierno el que tiene en sus manos el futuro del sistema. La Corte Suprema mandató al superintendente a poner en práctica este fallo, le dio los lineamientos generales, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de ponerlos en práctica".