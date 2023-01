Comparte

Más de 300 reclamos se realizaron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por la ropa falsificada de La Polar, hecho que impulsó al organismo a exigir la indemnización a quienes hayan comprado en la empresa de retail.

"Nos parece gravísima esta situación", comentó el director del servicio, Andrés Herrera, quien agregó que La Polar "está, evidentemente, afectando la credibilidad, dañando y engañando derechamente, a los consumidores".

De acuerdo al Servicio Nacional de Aduanas, entre septiembre del 2022 y enero de este año se incautaron cinco cargamentos con 70 mil prendas falsificadas, la cuales están avaluadas en más de 779 millones de pesos.

Desde acuerdo al organismo, presentaron tres querellas contra la multitienda y no descartaron en aplicar acciones judiciales en un futuro.

Cabe destacar que, pese a que las cinco incautaciones se realizaron en la Aduana y no alcanzaron a comercializarse, el representante del Sernac no descartó que aún podrían existir prendas que no se hayan sometido al control.