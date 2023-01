Comparte

Si alguien generó polémica esta semana fue el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, tras su arribo en nuestro país. En sus primeras horas, el político no dudó en arremeter contra el Presidente de la República, Gabriel Boric, a quien trató de "mamarracho".

"Yo quiero que al Presidente le vaya bien, pero sigue pegado en ideologías de los años 50″, comentó este viernes el ex candidato presidencial mientras compartía con su partido en el Hotel Crown Plaza, ubicado en Providencia.

"No se enojen conmigo, quiero que le vaya bien, pero si no tiene estrategia, no tiene táctica y no tiene contingente, mi gente la pasa mal", expresó Parisi.

De manera drástica, el político también comentó que "la peor crítica (para el Gobierno) es que después de un par de meses, perdió en un Plebiscito para una Constitución".

Su opinión sobre el proceso constituyente

Además de la critica al Presidente Boric, Parisi habló sobre la participación de su partido en el próximo proceso constituyente, en el cual, de acuerdo al líder político, "irán con una alianza única".

Si bien, el excandidato presidencial no cerró la puerta a crear una alianza con el Partido Republicano, indicó que de momento irán solos, pero aun así, "vamos a salir triunfantes".

"Buscamos que el alma de la Nueva Constitución sea de la gente, no del mamarracho", sentenció Franco Parisi, quien este fin de semana retornará a su hogar en Alabama, Estados Unidos.