Un sujeto fue condenado a 17 años de cárcel por el delito de femicidio ocurrido en 2019 ocurrido en la comuna de La Cisterna, región Metropolitana.

Los hechos se remontan al 28 de octubre de aquel año, cuando el dueño del restaurant "El Mesón de Kike", identificado como Joaquín Enrique Abarca Zúñiga, asesinó a tiros a su conviviente, con la que mantenía una relación.

En primera instancia, el Ministerio Público exigía una pena de 20 años de cárcel, pero el cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago rebajó tres años la condena al considerar atenuantes a favor del empresario. Sin embargo, los jueces manifestaron que "actuó con premeditación conocida y alevosía".

Cronología del asesinato

Con pistola en mano, Abarca Zúñiga "se aproximó a su conviviente y, sin mediar palabra ni provocación por parte de esta última, efectuó dos disparos en su contra", los que causaron su muerte inmediata, según lo expuesto en el juicio de primera instancia.

En ese sentido, la fiscal Patricia Varas indicó que "el femicidio es la expresión de más violencia contra la mujer (…) la víctima perdió la vida a manos de su conviviente, quien ya tenía una decisión tomada de darle muerte. Ella no pudo preverla, ya que no pudo siquiera defenderse, pues el acusado sabía que ella salía a esa hora de su lugar de trabajo".

El dueño del restaurant se arrepintió del asesinato

"El 29 de octubre yo estaba en la caja, donde permanecía el arma, porque sufrí cinco asaltos, incluso me habían pegado. No sé en qué momento tomé la pistola, me voy al estacionamiento y disparo", mencionó Abarca.

Y en ese momento, afirmó: "Quisiera pedirles perdón a los padres de ella. El arma estaba siempre en el local, yo tenía dos armas, siempre en el domicilio donde estaban inscritas. No pasan más de diez minutos entre que disparo y me voy a la comisaría. Un carabinero me saluda y le cuento ‘acabo de quitarle la vida a mi pareja recién en el negocio'".

Por su parte, una amiga de la mujer aseguró que el asesino se caracterizaba por ser celópata, maltratador, que no le hablaba ni dejaba ir al baño con su celular.

Además, presuntamente, dos semanas antes del asesinato, la propia afectada le habría revelado que tenía intenciones de separarse, porque él podía "sacar las garras" y hasta sería capaz de matarla.