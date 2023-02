Comparte

Durante las últimas horas se ha viralizado la historia de Héctor Urrea, un adulto mayor de 103 años que perdió su casa en un incendio forestal ocurrido en la comuna de Quillón, en la Región de Ñuble.

Además de la pérdida material, el hombre también sufrió la muerte de los 16 perros con los que vivía a causa de las llamas.

Afortunadamente, el adulto mayor de 103 años logró ser rescatado por vecinos, siendo retirado de su vivienda en hombros debido a que sufre de movilidad reducida.

"Mi esposa trabaja en Chillán, me llamó a las 3 de la tarde y me dice ‘prende la televisión‘ y al colocar el canal de noticias me doy cuenta que mi casa se está quemando en vivo", dijo Víctor Urrea, su hijo, a Chilevisión, canal que dio a conocer la historia.

El hombre señaló que la gente le solicitó sus datos bancarios para ayudar a su padre económicamente.

"La gente nos está ayudando, me pidieron la CuentaRut y hemos recibido como $45 mil aproximadamente. También una vecina donó una cama para mi papá", cerró.