Comparte

La fundación InSight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado y la seguridad ciudadana en Latinoamérica, publicó su balance anual respecto de la ocurrencia de homicidios en América Latina y el Caribe, revelando que Chile es el tercer país de la región donde más aumentó la tasa de este delito si se comparan las cifras de 2022 respecto de lo registrado el año anterior.

Según el estudio, el 2022 fue uno de los años “más violentos” para el país y el alza de los delitos respondería al aumento de la producción de cocaína (con máximos históricos), la fragmentación de organizaciones criminales y la mayor circulación de armas de fuego, siendo Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama las regiones donde hubo un significativo aumento de los homicidios.

La diputada por la Región de Antofagasta y jefa de la bancada Avancemos Chile, Social Cristiano e Independientes, Yovana Ahumada, aseguró que estas cifras solo vienen a confirmar la crisis de Inseguridad que vive su zona. “Nuestra región se ha visto perjudicada por bandas criminales. Si bien no podemos culpar en su totalidad a la entrada ilegal de extranjeros, podemos decir que quienes sí entran a nuestro país a delinquir, están no solo importando sus propias metodologías, sino que también están disputando el territorio. Esto es gravísimo para nuestra comunidad y esperamos que desde el ejecutivo se tomen estos datos con la urgencia que se requiere abordar y no tengamos que seguir esperando”, aseveró.

Por su parte, el parlamentario e integrante de la misma bancada, Víctor Pino, manifestó que el Gobierno no ha puesto ninguna urgencia ni proyecto de seguridad en el Parlamento, “se debe legislar pronto los proyectos que protegen a las policías, que dan un marco y les permiten proceder bajo reglas de razonabilidad en el uso de la fuerza, a aquellas leyes que mejoren y fortalezcan la carrera policial, la persecución al crimen organizado, la ley de inteligencia, entre otras”.

Asimismo, Pino, quien presentó un proyecto de reforma constitucional que busca crear una agenda chilena contra el crimen organizado, expresó que “desde La Moneda deben tomar medidas para combatir y hacer frente a esta situación, como mayor presencia policial-militar en las fronteras, y mantener los estados de excepción, entre otros”.

Respecto a esta alza en los homicidios, Mauro González, diputado RN, declaró que “hoy los delincuentes están desatados y no respetan a nada ni a nadie”. Asimismo, González emplazó al Gobierno para que “reaccione y tome en serio el tema de seguridad. ¿Cuántas muertes más esperan para dar señales concretas en contra de los delincuentes?”.

Finalmente, la diputada RN, Camila Flores, manifestó que lo mostrado en este estudio “es una realidad que al parecer solo el Gobierno se rehúsa a constatar. Desgraciadamente en el país las cifras son altísimas en materia delictual, cada vez con delitos que son de mayor connotación”. A juicio de Flores, esto ocurre porque “tenemos un Ejecutivo que indulta a los delincuentes, que da una señal de que estos en Chile pueden hacer lo que quieran, porque hay un Presidente protegiéndolos”. Por último, la parlamentaria lamentó que tengamos “autoridades tan poco serias y responsables que están llevando a nuestro país al despeñadero”.

Cabe destacar que las cifras entregadas en este contexto son disímiles según el organismo que las entrega. Mientras que Carabineros da cuenta de un aumento de más del 40%, la Policía Investigaciones sostiene que es de un 32%, y el Ministerio Público cifra el alza en torno al 20%.