El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se refirió este jueves en La Mañana de Agricultura a la crisis migratoria que se registra en el país y a los incendios forestales que han azotado a la zona centro sur.

"Nosotros tenemos que tener la capacidad para que estas personas que entren irregularmente al país, podamos devolverlas a sus países. El rol que juegan ahí las Fuerzas Armadas es de reforzar, porque con Carabineros no tenemos la capacidad de resguardar los más de 300 kilómetros que hay en el norte", señaló.

"En Colchane hay una tenencia que ahora subió a grado mayor, había un teniente nada más, esa tenencia está construida en la década del 60, ahora recién este Gobierno va a modernizarla. Pongamos las cosas en ese contexto, este no es un problema de ahora, yo soy bien critico del Gobierno, pero también digamos las cosas como son", recalcó.

"El Presidente Piñera no se preocupó del problema de la inmigración ilegal, así como tampoco se preocupó de nada después del 18 de octubre del 2019, digamos las cosas como son. Este país se fue a cualquier parte", sentenció.

Por otro lado, respecto a los incendios forestales que se han registrado en el país, Jouannet señaló que "el año 2014 y 2015 yo no era intendente de La Araucanía, se quemaron 45.971 hectáreas, yo asumí y los dos años que me tocó el tema de los incendios, el año 2015 y 2016, se quemaron 12.331, un 85% menos y al año siguiente 8.361″.

"El año pasado en el Gobierno del Presidente Piñera se quemaron 72 mil hectáreas, hoy día llevamos 102 mil y van a ser más seguramente. ¿Por qué se quemaron menos hectáreas? usted organiza bien esto, mi primera línea eran las juntas de vigilancia rural. Hoy lo voy a decir en el parlamento, son fundamentalmente comunidades mapuche que están en la ruralidad y que tienen radios, catalejos", declaró.

"Eran los primeros que cuando comenzaba un incendio, intencional o no, ellos avisaban inmediatamente al Carabineros, permanentemente tienen reuniones de coordinación", detalló el diputado.

"Por eso reaccionábamos dentro de los primeros 20 minutos. Este año han habido muchos menos incendios que el año pasado y tenemos muchas más hectáreas quemadas más", criticó.

"Las cifras están ahí, no mienten, que otros no vengan ‘a sacar las castañas con la mano del gato’ como decimos acá en el sur. Porque en definitivamente lo hicieron muy mal en materia de incendios y en materia de violencia rural. Los que llamaron a los militares a La Araucanía no fue este gobierno, fue el del Presidente Piñera, por la incapacidad de mantener la seguridad acá", cerró.