El día de ayer, a medio día, la señal nacional de TVN compartió un comunicado en donde oficializaban la salida de Arturo Walden, mejor conocido como "Kiwi", tras darle un beso sin consentimiento a la comediante Pamela Leiva, en medio de un despacho para "Buenos Días a Todos".

La situación generó divididos comentarios, donde si bien algunos como Gino Costa respaldaron la acción que tomó la casa televisiva, otros como Mauricio Israel le prestaron apoyo al comunicador.

En este sentido, el panelista de "Sígueme y te sigo" llamó a Walden para consultarle por detalles, lanzando duros dardos contra el canal y la humorista que brilló en Viña del Mar.

"Hubo una sobrerreacción de Pamela Leiva, se puede haber molestado, pero mezclar el tema de los tiempos complicas la situación, más si estás respondiendo a un canal que defiende una línea editorial así", expresó sobre la reacción de Leiva.

"Lo llamé, estaba llorando"

Tras esto, expresó su molestia contra la señal estatal: "También la hubo (una sobrerreacción) de los ejecutivos de TVN porque no le advirtieron antes, y quienes lo conocemos sabemos que es espontáneo, podría haber una talla sobre los homosexuales y habría pasado lo mismo porque nadie lo advirtió. Se debió respaldar al Kiwi, ofrecer la disculpa y matar el tema ahí, pero como esta gente se encarga de darnos alimento para que los critiquemos, estamos discutiendo una situación que no deberíamos estar haciendo".

"A las personas hay que tratarlas con respeto, y el cómo echaron al ‘Kiwi’, siendo desalojado y mandándolo de vuelta a Santiago, eso no tiene perdón", añadió luego Israel.

Por último, reveló que Kiwi estaba muy afectado por la situación: "Lo llamé, estaba llorando y me dijo que lo trataron como un delincuente, no se merece ese trato, la sobrerreacción del canal es espantosa. A ver si la gente que hizo la constitución me manda el manual de buen comportamiento".