Durante la tarde del viernes, el Presidente Gabriel Boric realizó su segundo cambio de gabinete a horas de cumplir su primer año de gobierno. Entre las carteras que modificó esta el Ministerio de Relaciones Exteriores, nombrando como titular al abogado, Alberto Van Klaveren.

"Quiero agradecer muy sinceramente al Presidente Gabriel Boric por esta designación, como muchos de ustedes deben saber, mi propia carrera profesional ha estado muy vinculada a la Cancillería, y en consecuencia, el máximo honor al que puede acceder alguien que ha trabajado en la Cancillería, es precisamente poder encabezar esa institución", dijo luego de su nombramiento.

Van Klaveren precisó que el encargo que le pidió el Presidente es "potenciar los elementos de continuidad que en realidad reflejan el alma de la política exterior chilena".

Al respecto, precisó que "siempre hay elementos de continuidad y de cambio, y justamente el encargo que nos ha hecho el Presidente es potenciar los elementos de continuidad, que en realidad, reflejan el alma de la política exterior chilena".

"Me refiero a nuestras relaciones vecinales, al respeto a nuestro derecho internacional, me refiero al respeto irrestricto a los derechos humanos, un tema de continuidad en Chile a partir de 1990 y también me refiero a la tradición multilateral de Chile; una tradición del que todos estamos orgulloso, a la que todos y todas han contribuido", detalló el ministro.

De igual forma, explicó que su administración contará con elementos de cambio, "efectivamente el tema de una política exterior feminista llegó para quedarse. La paridad es un objetivo de todo el Gobierno y es un objetivo de la Cancillería".

En cuanto a las políticas de medio ambiente, la nueva autoridad explicó que la situación es idéntica, "tanto referido a lo que es cambio climático y también a lo que respecta a la protección de nuestros océanos, un tema de gran actualidad y del cual Chile, a través de mis predecesores y predecesoras, ha estado en primera línea", mencionó.