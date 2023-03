Comparte

La expresidenta de la República, Michelle Bachelet, participó en el conversatorio "Soñando para transformar" de la Fundación Tremendas, donde descartó una nueva candidatura a La Moneda.

"Cada vez que me dicen qué va a hacer y los periodistas se ponen nerviosos, ‘se va a tirar de nuevo a candidata a presidenta’, por ningún motivo, esa respuesta la tengo clarita, por ningún motivo, dos veces es suficiente", comenzó diciendo.

En ese sentido, la ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU aseguró: "Amo a mi pueblo (…) Y por lo tanto, tampoco puedo quedarme fuera de todo, no tengo un rol específico y no me interesa un rol específico, si sé que por mi historia de vida soy conocida nacionalmente, pero también internacionalmente".

No obstante, afirmó que "entonces de qué manera puedo contribuir en América Latina a apoyar grupos que quieren hacer más acción ambientalista para asegurar que presidentes tomen decisiones en pos del medioambiente".

Así las cosas, la expresidenta Bachelet cerró cualquier chance a ser candidata presidencial, donde asumió en los períodos 2006-2010 y 2014-2018