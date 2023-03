Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, arribó esta tarde a Concepción, específicamente hasta la escuela de suboficiales de Carabineros, para participar del velorio del cabo primero Álex Salazar, quien falleció luego de ser atropellado en un procedimiento policial.

La visita de la autoridad fue sorpresiva, en el contexto de que la viuda del carabinero criticó al Gobierno y, de hecho, pidió que el Presidente Gabriel Boric no participara del funeral.

Tras el deceso, Marly Victoriano dijo que el Mandatario ha “mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir o dar la cara” y agregó que no recibiría al jefe de Estado “porque no es el momento. El momento era cuando él (Salazar) estaba acá, no ahora que no hay nada que hacer”.

Consultado por estas palabras en entrevista con Radio Paulina de Iquique, Boric dijo que "entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo, y no puedo sino empatizar con ella. Yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión".

En esa línea, el gobernante sostuvo que "no corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte tratar de polemizar con el sentimiento de dolor de una madre, viuda, con dos hijos, que está sufriendo en este momento".

Tohá llegó al recinto de Carabineros acompañada del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el fiscal nacional, Ángel Valencia.