El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, asistió al funeral del cabo primero, Álex Salazar, quien falleció dos días después tras ser atropellado por un delincuente en Concepción, región del Biobío.

En la instancia, informó que dispuso el ascenso póstumo del uniformado al grado de suboficial mayor.

"Frente a su familia, frente a sus camaradas, frente a la comunidad por la que dio su vida, anuncio que he dispuesto el ascenso extraordinario al grado de suboficial mayor como un reconocimiento póstumo a su vocación, compromiso y entrega por la patria", añadió la máxima autoridad de la institución.

Durante la ceremonia, recordó a los otros mártires de Carabineros: "La pérdida de cada uno de ellos, y hoy de Alex, han dejado una cicatriz en nuestra familia, que es Carabineros de Chile. Son heridas que nos han provocado mucho dolor, que nos duelen y que, en realidad, nunca han sanado, porque son esas cicatrices las que nos recuerdan, día y noche, porque somos carabineros y porque nunca hemos bajado los brazos".

No obstante, comentó que "¿Cómo no nos va a doler? ¿Cómo no le va a doler al país perder a uno de los hombres que juró defender, con su vida, la paz, seguridad y tranquilidad de la nación? (…) sabemos que hoy la principal preocupación de los chilenos es la seguridad. El deseo de vivir tranquilos y en paz".

Por último, el general Yáñez indicó que "como general director, como carabinero, como chileno, esposo y padre, no puedo callar ante lo que nos ocurre. Lo dije el pasado lunes desde el dolor, que muchas veces excede el uso de la razón; pero hay que cuidar a quienes cuidan de nosotros".