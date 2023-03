Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, le pidió al Presidente Gabriel Boric que dé una explicación tras los nuevos antecedentes que se revelaron de algunos indultados.

"Me duele en el alma porque creo que el Presidente Boric está mancillando el cargo que tiene, él está en los zapatos de Allende. Ni Allende habría hecho esto. Ni Frei habría hecho esto", partió diciendo en "Tu Día".

Después, el edil agregó que "El Presidente Boric no es el presidente de un club de amigos ultrones, es el Presidente de todos los chilenos y no puede seguir diciendo que no sabía o que va a proteger la identidad de estas personas por lo que se está viendo hoy en el Tribunal Constitucional".

Luego, señaló que "o es un incapaz o es un timorato o derechamente comparte lo que hacen estos personajes, porque si has tenido encima toda la opinión pública preguntándote por los indultos, lo menos que puedes hacer es revisar lo que hiciste y salir a dar una explicación. No lo ha querido hacer".

"Ya no es aceptable, no es una persona más, el Presidente de Chile no es una persona más, yo tampoco soy una persona más, estoy al cargo del cuidado del ciudadano y tengo que asumir responsabilidades cuando otros se equivocan cuando yo tenía que saberlo. Y en este caso tan delicado tienen la obligación de saberlo", recalcó el jefe comunal.

"Ahora, el Presidente tiene una oportunidad, la última y por favor que lo tenga claro el Presidente Boric, usted tiene la obligación de salir a explicar esto y si se equivocó, disculparse y corregirlo, pero no puede seguir escondiéndose detrás de la Ley ni de sus ministras. Esto ya es un modus operandi, Boric se equivoca y mujeres terminan fuera del gabinete. Pasó la vez anterior, no puede pasar ahora", aseguró.

En esa línea, el alcalde de La Florida sugirió: "Presidente, dé el paso al frente, asuma… a usted que le gusta la historia, los valientes en la historia no se esconden detrás de las mujeres, salen al frente. Dé la cara, explique por qué lo hizo y si se equivocó pida las disculpas y corrija, porque lo que estamos viendo es brutal, es como si en un Gobierno de derecha se hubiera indultado a un torturador que hace ostentación de la tortura".

Por último, remarcó que el Mandatario "pida disculpas y aléjese de una vez de los violentos de la primera línea. Tiene horas para hacerlo. No espere la confianza del país si deja pasar esta oportunidad. Es la última".