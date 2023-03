Comparte

El rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados fue un golpe duro para el Gobierno, pero al mismo tiempo, puede ser tomado como ejemplo o un camino a seguir para poder avanzar en el programa del Presidente Boric en este trascendental segundo año de administración, donde será primordial allanar un camino de diálogo y acuerdos con miras a las importantes reformas de la agenda económica y social que se pretende implementar desde La Moneda.

Para el abogado experto en negociación política y resolución de conflictos, Francisco Pereira, “hoy la coalición oficialista está obligada a llegar acuerdos, porque si el Gobierno no tiene los votos necesarios nunca tendrá poder en negociación, que es lo que pasó en la reforma tributaria. El problema del Ejecutivo es que ni siquiera tenía ordenado a los suyos y no hizo una buena lectura, pensaron que tenían mayoría, pero quedó claro que no, ya que hay seis u ocho parlamentarios que corren por las de ellos. Entonces, como no tienen alternativas, están obligados a cruzar la vereda del frente y tratar de convencer a la centro derecha, no les queda otra, y tienen poco poder de negociación”.

En este sentido, el también CEO de Negociar.cl y certificado en programas de Negociación en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la U. de Harvard, destacó que el gran complicación radica en “la ingenuidad adolescente e infantil del Frente Amplio y la izquierda radical de no moverse de su posición hace que no puedan llegar a acuerdos, entonces, la pregunta es si realmente quieren sacar adelante el programa de Gobierno y las reformas del Presidente Boric, o encogerse de hombros después y decir que tuvieron una oposición obstruccionista que no les permitió aprobar nada, echándole la culpa al resto, siendo que deben ordenar sus propias filas primero al interior del Parlamento”.

En cuanto a lo que se viene, Pereira resaltó que “este será un año de grandes negociaciones y el Frente Amplio y los más radicales de izquierda se enfrentarán a una gran encrucijada, ya que para lograr negociar y sacar acuerdos deberán cruzar la vereda, renunciar a algunas pretensiones debido a que no cuentan con los votos que ellos creían. Eso hará que se alejen de su votante duro, lo que les pegará muy fuerte políticamente, porque deberán llegar a acuerdos con la centro derecha, no con Republicanos, pero sí con RN, Evópoli y un sector de la UDI, lo que los convertirá en amarillos”.

“Llegar a acuerdos está muy mal catalogado por la izquierda más extrema, pero si no lo hacen, el Presidente Boric no podrá sacar ninguna reforma, porque no tienen los votos necesarios en el Parlamento”, finalizó el experto.