El expresidente de la República, Sebastián Piñera, participó en el foro inaugural del Grupo Libertad y Democracia, coalición política iberoamericana, que fue compuesta por exmandatarios, políticos y líderes de la centroderecha.

En la instancia, se refirió a la situación de los gobiernos en América Latina, marcados por elecciones que han tendido a la izquierda política, y el presente económico de la región.

"Creemos que es absolutamente necesario organizarnos, agruparnos para defender la libertad y la democracia en nuestro continente", comenzó señalado el dos veces jefe de Estado chileno.

Después, el empresario afirmó que "la verdad es que muchos de los retrocesos que ha tenido la democracia en el mundo no es tanto por los que odian la democracia, sino también por la falta de defensa de quienes somos sus partidarios. Eso se está reflejando en el mundo y con mucha fuerza".

Sebastián Piñera apuntó a una "destrucción de la democracia"

“En los últimos cuatro años, prácticamente todos los incumbentes han perdido”, sostuvo el exmandatario. “Hay 18 elecciones en que siempre el incumbente pierde y la oposición gana. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años de nuestro país".

Asimismo, precisó que "se van carcomiendo desde adentro y quienes creen en la democracia muchas veces no se dan cuenta y no detienen ese proceso, y el proceso avanza hasta que termina destruyendo la democracia".

Por último, aseguró que "por eso inventan muchas veces un mito y una utopía. El mito es glorificar algo que ocurrió en el pasado. La utopía es que van a construir el paraíso en la tierra. Normalmente, ni lo uno ni lo otro corresponde a la verdad".