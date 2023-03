Comparte

“Decenas de miles de pequeños agricultores están en la incertidumbre respecto de la inscripción de sus derechos de agua”, con estas palabras los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidente de la comisión de Agricultura, junto a Marco Antonio Sulantay y Felipe Donoso se refirieron al problema que enfrenta este importante sector a la hora de la inscripción de este recurso.

Y es por esta razón que los parlamentarios gremialistas en el Día Mundial del Agua anunciaron la presentación de un proyecto de ley para favorecer a pequeños agricultores en la protección de sus derechos de bien.

Al respecto, el diputado e integrante de la comisión Hídrica, Marco Antonio Sulantay, sostuvo que la iniciativa busca solucionar la incertidumbre que están viviendo más de 180.000 pequeños agricultores respecto a la entrada en vigencia de la ley que corrigió el código de aguas el año pasado.

“A grandes rasgos, estos pequeños agricultores, la mayoría entre que tienen no más de una acción de agua y que funcionan con la agricultura rural campesina de subsistencia, hoy día no pueden regularizar sus derechos de aguas por problema administrativos”, y es por ello agregó “queremos aportar con esta solución tan necesario”

A su turno, el diputado Coloma lamentó que existan decenas de miles de pequeños agricultores que están en la incertidumbre respecto de la inscripción de sus derechos de agua, algunos dijo “de juntas de vigilancia, otros porque el plazo se les viene encima”

Y es en esa línea, es que el parlamentario presidente de la comisión de Agricultura, aseguró que “lo que estamos haciendo es presentar un proyecto de ley que esperamos que el gobierno apoye porque estamos en la misma vereda en esta materia, que permita ampliar los plazos de inscripción de sus derechos de agua no sólo en 18 meses, sino que hasta 5 años que es hoy lo que tienen los usuarios de INDAP y lo estamos pidiendo porque sabemos que los plazos no alcanzan, ya que hoy día la Dirección General de agua por la gran cantidad de solicitudes que tiene no tienen la capacidad real de poder inscribir todos estos derechos”.

“Hoy día la incertidumbre que existe en la ruralidad, en el campo chileno es gigantesco y es por eso que estamos presentando este proyecto de ley que esperamos además sea patrocinado por el Ejecutivo”, cerró Coloma.

El diputado Felipe Donoso como integrante de la comisión de Agricultura sostuvo que “la reforma al código de agua, como todo en la vida, no es perfecta y creemos que es importante que existan los tiempo suficiente para que los derechos de agua se inscriban, porque un agricultor sin agua no existe, la tierra pasa a ser infértil, no hay producción agrícola, no hay alimentos para Chile y el Mundo”

“Por debemos ser capaces de mejorar este proyecto, de solucionar sus deficiencias, de darle plazos a los agricultores para que inscriban los derechos de agua en sus comunidades”, argumentó el diputado por El Maule.

Para finalizar, los diputados Juan Antonio Coloma, Marco Antonio Sulantay y Felipe Donoso señalaron que “al ser una actividad familiar, tradicional, muchas veces ejercida en los sectores más apartados de las regiones, cualquier trámite administrativo que deben hacer quienes integran este segmento se hace extremadamente difícil y engorroso, tanto por los costos monetarios que ellos implica, como por la limitación tecnológica a la que se ven enfrentados, y es por ello que debemos perfeccionar la Ley”.