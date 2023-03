Comparte

No vivió un buen momento nuestro conductor de "Deportes en Agricultura", Patricio Yáñez tras el sismo de magnitud 5.6 que se percibió en la zona central del país durante este martes.

En un viralizado registro, se ve cómo el exfutbolista abandona el estudio ante el movimiento telúrico, espacio que en ese momento compartía con nuestros comentaristas Francisco Sagredo, Juan Cristóbal Guarello y Cristián Caamaño, quienes lograron mantener la calma.

Un día después del hecho, Pato Yáñez analizó la situación en el programa "Puntapié inicial" de radio Agricultura.

"¿Cómo estás, Patricio? (…) ¿Estás más tranquilo?", preguntó el conductor del espacio, Matías Fuenzalida. "Me asustan estas cuestiones", respondió Pato.

"Ayer me llamó un doctor amigo, y me dijo ‘viejo, hay muchas fobias en la vida, gente que le tiene miedo a los ratones, que no hacen nada y se ponen histéricos, los ascensores… Estás dentro de un promedio muy normal de gente que reacciona ante eventos que tú sabes que no tienes nada que hacer'", contó.

En ese momento, fue consultado por otros terremotos históricos que se han percibido en el país, y rememoró el del 2010, asegurando que fue "el primer sismo importante que he vivido".

"Lo paso mal, de verdad (…) Yo percibo los dos o tres grados que nadie nota, los percibo con aguja", concluyó.

Revisa el momento a continuación: