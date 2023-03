Comparte

El Presidente de La República, Gabriel Boric, visitó la región de Ñuble para visitar los avances de la reconstrucción por los incendios forestales que afectaron duramente a la zona.

En medio de las actividades de monitoreo, el jefe de Estado afirmó que "nuevamente, estamos presentes como Gobierno, porque les dijimos que no los íbamos a dejar solos y estamos cumpliendo".

Después, agregó que "hoy estamos acá en Carrizales para decirles a quienes perdieron sus casas, sus recuerdos, que los vamos a seguir ayudando".

Además, la máxima autoridad del país recalcó: "Nuestro Gobierno se ha propuesto y estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo chileno, en particular de aquellos que no se ven".

Asimismo, anunció un paquete de medidas, donde a través de Indap y Fosis, entregará cinco mil subsidios de $1 millón para los microproductores que cultivan alimentos para satisfacer sus propias necesidades y las de sus familias.

Junto con ello, se otorgarán mediante Indap un total de 6.100 subsidios de hasta $3 millones para pequeños productores campesinos que comercializaban sus productos en espacios locales y regionales.

"Acá no va a haber discriminación. No es necesario estar adscrito a un programa para acceder a este apoyo porque hay muchos pequeños agricultores que no eran parte de Indap, que no necesariamente estaban formalizados, queremos instarlos a que se formalicen, pero este apoyo no puede hacer discriminaciones", dijo el Mandatario.

Por último, el Presidente Boric indicó que se promulgará "una ley que impulsa nuevas medidas para otorgar mayor seguridad económica a las familias chilenas para enfrentar las alzas del costo de la vida".