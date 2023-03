Comparte

Dos periodistas resultaron agredidos en el contexto de las protestas en la Alameda, en el Día del Joven Combatiente.

Una de las víctimas fue Leo Castillo, del matinal "Buenos días a todos" de TVN, quien mientras estaba en la calle se ve la cámara enfocar el suelo y luego el exclamar: "¡Me pegaron maleteramente por la espalda!".

"Aquí esta todo muy violento, me pegaron", agregó. "Es una situación cobarde porque te pegan por la espalda".

"Me gustaría saber dónde está ese individuo que me golpeó, acá en el cuello, porque lo hizo por la espalda. Lo hizo entremedio de un vehículo de la locomoción colectiva. Es lamentable lo que pasa, porque nosotros estamos cumpliendo nuestro rol que es informar y entendemos que a lo mejor les molesta a ellos que nosotros informemos, a un grupo, no sabemos a quién", señaló el comunicador.

Minutos antes, habían increpado a Castillo por grabar a los manifestantes y dieron un manotazo a la cámara.

El otro profesional agredido es integrante del equipo de prensa de Mega, Julio Ahumada. Ambos hechos ocurrieron a la altura de la avenida Brasil.

En este caso tres jóvenes encapuchados llegaron hasta donde los trabajadores y comenzaron a golpearlos con las manos y pies.

“Están golpeando a un compañero de prensa, justo en el bandejón, con combos y patadas, literal. Es Julio Ahumada, no sé si le quitaron el micrófono, está con el camarógrafo y tuvieron que bajar la cámara”, describió la periodista Daniela Muñoz del matinal "Contigo en la Mañana", quien estaba al interior de una van divisando lo ocurrido.

Luego, Ahumada tomó contacto con el matinal "Mucho Gusto", detallando que cuando se estaban preparando para salir al aire, fueron agredidos por la espalda y sus equipos sufrieron daños. Precisó que se encontraban en buen estado de salud.