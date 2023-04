Comparte

Este martes el ex Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, se refirió en la Mañana de Agricultura a la detención de dos sujetos ligados al asesinato del carabinero Daniel Palma y al rol que ha tenido en el caso el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a los sospechosos.

"Era importante en el Ministerio Público, que después de un período complejo y un proceso traumático de elección de Fiscal Nacional, que quien asumiera ejerciera liderazgo, eso sin duda en esta materia se está notando", señaló el también Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. San Sebastián.

"Para casos graves como el del homicidio del suboficial Palma, donde usted tiene personas prófugas de la justicia, que son sujetos peligrosos, me parece que puede ser una estrategia útil la publicidad de sus rostros y de sus nombres. Creo que lo principal es el llamado a que la comunidad coopere", destacó.

"Si bien creo que es difícil hacerlo de aplicación general para todos los delitos, porque no hay la capacidad de cobertura para recibir y procesar esa información, me parece que en los casos graves como este es una vía útil para recibir información que después se trabaja", añadió el ex Fiscal.

"Es una vía de investigación que no tiene por que descartarse y yo creo que es bueno que la comunidad también sienta que tiene un rol que jugar en esto, porque la información que tiene puede contribuir al esclarecimientos de estos hechos. Creo que ahí hay una práctica positiva y que ojalá se instale para los casos más graves", valoró Guerra.

De todas formas el ex Fiscal hizo énfasis en que "hay que tener cuidado con la protección de la identidad de las personas, porque si se ventila se pueden ver expuestos -quienes colaboran- a las represalias de los delincuentes".

"En el envío de información y de datos, tienen que ser bien trabajados por la policía para transformarlo en un antecedente válido para una investigación y además poder resguardar la identidad de las personas que están colaborando con la justicia", explicó.