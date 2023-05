Comparte

Uno de los cambios más importantes que trajo la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) fue la división de la prueba de matemática en dos: Competencia Matemática 1 (M1), obligatoria y mejor ajustada a la población que la rinde, y Competencia Matemática 2 (M2), más difícil y requerida para postular a las carreras que ponen énfasis en esa materia.

Por tratarse de una prueba nueva, en el proceso de admisión pasado algunas carreras optaron por solicitar solo la rendición de M2 a quienes quisieran postular a ellas. Pero este año el Comité Técnico de Acceso -conformado por siete rectores y rectoras de universidades y liderado por el subsecretario de Educación Superior- definió que las carreras que soliciten la PAES de Competencia Matemática 2 le darán a ésta una ponderación mínima de 5% como factor de selección.

Los factores de selección para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso son las PAES, el NEM y el Ranking, que se ponderan en los porcentajes que determine cada universidad para cada una de sus carreras.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó que "es importante tener claridad en las fechas, requisitos y puntajes. Por ejemplo, que M2 tenga una ponderación de al menos 5% en el resultado es relevante, como también saber qué carreras la piden e inscribir esta prueba dentro de los plazos para no quedar fuera".

"Otro dato importante es que el puntaje obtenido en la PDT de Matemática de Invierno 2022 también se puede usar en reemplazo de M1 y M2. Queremos que los y las estudiantes cuenten con toda la información sobre el proceso y, en el caso de que tengan dudas, las puedan plantear a través de los distintos canales digitales", agregó el subsecretario.

En tanto, la directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Varas, aconseja que las y los postulantes que rendirán la PAES Regular "inscriban ambas pruebas, M1 y M2, independientemente de lo que ahora piensen que quieren estudiar. De lo contrario, estarán cerrando puertas, limitando sus opciones".

"Aún no tenemos el listado completo de carreras que van a solicitar M2, por lo tanto, es mejor inscribirla y no quedar fuera, porque una vez que finalice el plazo de inscripción a la PAES Regular no podrán agregar ni cambiar pruebas. Además, quienes tengan que pagar el arancel de inscripción contarán con modalidad 2×1 para M1 y M2”, subrayó Varas.

PAES Regular: inscripción desde el 12 de junio

Además, fueron confirmadas las fechas de inscripción y rendición de la PAES Regular, o "de verano". Así, a partir del lunes 12 de junio, a las 09:00 horas, y hasta el miércoles 26 de julio, a las 13:00 horas, se realizará el período de inscripción, en el que podrán participar personas que hayan egresado de Enseñanza Media en años anteriores, como también estudiantes de IV Medio que finalicen sus estudios este año.

En ambos casos la inscripción se debe completar individualmente y de forma online en los sitios web demre.cl o acceso.mineduc.cl. Tal como en el proceso de admisión anterior, no habrá periodo de inscripción extraordinario.

Las y los egresados de Enseñanza Media pueden inscribir entre 1 y 5 pruebas, sin un mínimo obligatorio. En cambio, para aquellos estudiantes que finalizan su Enseñanza Media este año, las PAES obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1) estarán ya seleccionadas en el portal de inscripción, debiendo escoger, para completar su inscripción, al menos una electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales).

Asimismo, deberán inscribir la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) si la carrera a la que quieren postular la solicita. En estos mismos sitios web encontrarán la lista preliminar de carreras que piden como requisito esta prueba, que este año, como se indicó, se ponderará con un mínimo de 5% como factor de selección.

El costo de la inscripción a la PAES Regular dependerá de la cantidad de pruebas seleccionadas:

1 prueba: $14.700

2 pruebas: $26.850

3 pruebas o más: $39.000

Como siempre, las y los estudiantes matriculados que este año egresen de IV Medio desde establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública, particulares subvencionados o de administración delegada contarán con la Beca PAES, beneficio que cubre el 100% del arancel de inscripción.

Quienes inscriban la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) podrán inscribir la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) sin costo; y lo mismo viceversa. Eso sí, en ambos casos la inscripción debe realizarse efectivamente en la plataforma durante el período correspondiente. Lo anterior se debe a que en los locales de rendición no se podrá añadir ni cambiar pruebas, por lo tanto, es muy importante que las y los jóvenes inscriban todas las pruebas que quieran rendir.

¿Y cuándo será la rendición de la PAES Regular? Esta se aplicará en todo el país el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de noviembre.