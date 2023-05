Comparte

La mañana de este miércoles, Javier Soto, conocido como Pastor Soto, agredió física y verbalmente a diputadas oficialistas a la entrada del Congreso Nacional, en Valparaíso.

El ataque de Soto fue hacia las parlamentarias Daniela Serrano, del Partido Comunista, y Marcela Riquelme, independiente del Frente Amplio. Además, habría agredido también a la diputada Marcela Santibañez, a quien Soto le dijo que la muerte de su hija fue por su postura a favor del aborto.

«La diputada (Santibañez) estaba mal, estaba temblando«, dijo la diputada Consuelo Veloso (RD), según informa Emol, agregando que «salimos a hablar con carabineros y nos dijeron que no tenían ninguna posibilidad de hacer nada, porque se amparaban en la libertad de culto«.

En tanto, la diputada Santibañez, ya en la Sala de la Cámara Baja, agradeció el apoyo de los demás parlamentarios, enfatizando que «la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a ua política«.

«Si ustedes como Cámara de Diputados no me protegen, me voy a tener que proteger sola, me voy a tener que proteger con mi gente«, agregó.

En el video se puede ver que la diputada Veloso le grita al Pastor que «Dios no te ama

Mientras que, la mesa de la Corporación tomó conocimiento de este hecho y señaló que se coordinarán con Carabineros para que esta situación no se repita.

Aquí un video que demuestra cómo iracundo y lleno de rabia, el Pastor Soto es detenido por @Carabdechile tras haber agredido a la diputada @SerranoDaniela_ y su equipo de trabajo, junto a otros asesores del comité @BancadaPC_FRVS .

No podemos seguir expuestas a la violencia… pic.twitter.com/doYeJs9rJj — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) May 31, 2023