El Presidente Gabriel Boric se dirigió a Carabineros durante la Cuenta Pública 2023, dedicando palabras a los uniformados que han perdido la vida durante este año a manos de delincuentes.

«Chile entero está conmovido por el grado de violencia que ha alcanzado la delincuencia en nuestro país. Este año hemos llorado juntos por Daniel Palma, por Rita Olivares, por Alex Salazar, por Daniel Valdés, por Claudio Villar, tres carabineros, un PDI y un funcionario de la DGAC que se han sumado a una lista ya demasiado larga de policías abatidos por la delincuencia», partió diciendo el mandatario.

«Creo representar a Chile entero cuando digo: los mártires de las policías son nuestros mártires», destacó.

He recorrido el país entero escuchando a mis compatriotas. He podido sentir los estragos que provoca la delincuencia y el narco en la vida de las familias, que terminan encerradas en sus propias casas. He podido palpar que lo primero que nos piden a nosotros como gobierno y a ustedes como legisladores, es que los protejamos de este flagelo», agregó.

«He oído también las suspicacias sobre sobre nuestro real respaldo a Carabineros y las Policías, lo digo aquí, fuerte y claro: como Presidente de la República no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen y la inseguridad, en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos», remarcó.

«A la delincuencia debemos enfrentarla con firmeza, no con altisonancia; con unidad, no con división; con colaboración, no con competencia; con innovación, no con burocracia; con autoridad, no con demagogia«, declaró Boric.