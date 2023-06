Comparte

La presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri, junto al diputado Hernán Palma, anunció que presentarán un oficio a la Subsecretaría de Redes Asistenciales debido al colapso de camas pediátricas que se registra actualmente. En particular, abordó el fallecimiento de la lactante de dos meses en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio de la región de Valparaíso.

«Quiero poner en primer lugar la atención en ese punto, en lo que están viviendo miles de familias que tienen a sus hijas e hijos afectados con enfermedades respiratorias con la incertidumbre si la red va a tener la capacidad de poder recibirlos», señaló Gazmuri.

En esa línea, la presidenta de la Comisión de Salud anunció que «ya hemos oficiado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para caminar rápidamente en la integración del sistema público y privado, y -por otro lado- la reconversión de camas adultas a camas pediátricas».

En cuanto al aumento de las patologías de invierno, el diputado independiente, Hernán Palma, señaló que se generó un burbuja inmunológica «debido a que en la pandemia las familias, en especial los niños, niñas y adolescentes, permanecieron en un encierro prolongado y evidentemente no desarrollaron la inmunidad natural para enfrentar bacterias y virus», señaló el médico.

«El virus respiratorio sincicial nuevamente vuelve a causar estragos. El virus sincicial tiene aliados, básicamente el micoplasma, provocando episodios de tipo asmáticos, bronquitis obstructiva severa y cuadros de neumopatía intersticial, lo cual agrava las condiciones de los menores y los expone a riesgo vital», complementó el legislador.

Finalmente, la diputada de Acción Humanista se refirió a las declaraciones que dio esta mañana la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

«Lamento esas declaraciones, no me parecen adecuadas. Por eso dije que lo primero es la empatía. No creo que refleje tampoco el sentir de la ministra, nos consta la preocupación, nos consta que hoy día esto está puesto como tema central», cerró