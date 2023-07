Comparte

El Presidente Gabriel Boric afirmó que para la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre invitará a todos los partidos políticos. Esto lo dijo en una entrevista durante su gira en Europa, con la Cadena Ser.



«Nosotros vamos a invitar a todos los partidos políticos de Chile a firmar una declaración en ese sentido», dijo el Mandatario.



«Siempre hay quienes tratan de buscar justificaciones, según el contexto del quiebre de la democracia, y yo creo que el quiebre de la democracia de un Gobierno legalmente constituido y que ejercía democráticamente sus funciones es sencillamente inaceptable«, añadió.

El jefe de Estado, además, se refirió a la ultraderecha chilena, diciendo que «si yo sencillamente me dedico a apuntarlos con el dedo y ustedes son tal por tal, no le hablo a esa primera minoría, porque no es una mayoría absoluta que los eligió».

«Yo tengo el deber de tratar de convencerlos, de entender cuáles son esos temores, qué es lo que están representando, sino uno solo los victimiza y los hace crecer», acotó.