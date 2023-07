Comparte

El escritor y columnista Rafael Gumucio tiene una mala opinión sobre la Comisión contra la Desinformación creada por el Gobierno, cuyo alcance se acota al «estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo del análisis los medios de prensa”.

«Lo encuentro ridículamente inútil, no entiendo muy bien la razón. Creo que además que es imposible de controlar, si se pudiera controlar sería terrible», dijo Gumucio en conversación con «La Otra Cara» de Agricultura.

«Para un escritor es aún más terrible porque los escritores vivimos del malentendido, decimos azul, pero estamos pensando naranjo», dio como ejemplo. «Es una cosa sin sentido y sin beneficio. No veo quién va a ganar nada con eso», agregó.

«Lo que sí me preocupa y me parece terrible es que personas jóvenes o personas que han gozado de un nivel de información tan desmedido les guste tan poco. Es como cuando tus hijos no quieren comer o viajar. Las cosas que uno no tuvo y que les parece maravilloso que estén y a otra gente no le gusta», comparó.

En ese sentido, dijo que «una generación tan nutrida en la información, tan libre… es un poco lógico. No está bien, pero es lógico que le pueden echar la culpa a esa demasiada información».

«Si tú viviste en demasiada en la hiperinformación y tú ves que esto te desorienta, te pierde, te ahoga, entonces tu le echas la culpa a eso«, apuntó Gumucio.

Y reiteró que «me parece súper normal que a uno le parezca que algo que a uno le costó tanto construir y hacer, se vaya a la mierda».