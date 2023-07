Comparte

El alcalde Daniel Jadue abordó los comentarios del contralor Jorge Bermúdez sobre las presuntas «irregularidades» que habría en los traspasos de dineros desde la Municipalidad de Recoleta a la Asociación de Farmacias Populares.

«La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares«, sostuvo durante la jornada el contralor, asegurando que «efectivamente hay irregularidades que son relevantes«.

Al respecto, el alcalde Jadue, por medio de su cuenta de Twitter, dijo que «resulta improcedente e insólito» que Bermúdez «comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa».

«En Recoleta siempre enfrentamos los requerimientos de la Contraloría, pues procesos normales que consideramos positivos, pero siempre en el marco del debido proceso», señaló en la red social.

También comentó que «llama la atención que el propio contralor comente un sumario administrativo antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia«.

«Es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables», criticó.

Finalmente, el edil de Recoleta dijo que se ven obligados a ejercer acciones judiciales por «los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación».

