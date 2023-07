Comparte

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la condena de 17 años de cárcel en grado máximo que recibió Martín Pradenas como sentencia por siete delitos sexuales consumados.

«Si bien como Ejecutivo no nos corresponde valorar la cuantía, es decir, los años de las penas que establece otro poder del Estado, un poder autónomo, como lo es el Poder Judicial, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género quisiéramos valorar que Martín Pradenas ha sido condenado a pena efectiva, es decir, que va a cumplir su pena privado de libertad», expresó.

«Creemos que es importante que las víctimas hayan accedido a justicia, que los delitos que sufrieron se hayan comprobado y acreditados», valoró la autoridad.

«La perspectiva de género lo que hace es que en casos de violencia sexual como este, que incluso cobraron una vida como la de Antonia Barra, se demuestre que el culpable o no es el agresor, y no la víctima la que tenga que demostrar que es inocente, que no merecía la agresión que sufrió», destacó la ministra.

«Lamentablemente, muchas veces en los delitos sexuales, y otros crímenes que tienen que ver con género, son las mujeres las que tienen que probar que no merecían lo que les pasó. Esperamos poder seguir avanzando por ese camino, y esperamos pronto poder tener una ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres«, cerró.