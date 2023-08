Comparte

«Cuando vas al sur y el auxiliar te da las indicaciones». Así se titula un video publicado por una usuaria de TikTok, quien compartió un especial registro en las redes sociales.

El trabajador sería parte de la empresa Eme, y se viralizó por su cordial forma de entregar las instrucciones para garantizar el agradable viaje de todos los pasajeros.

En primera instancia, señaló que no hay que sacarse los zapatos dentro del bus. «Todos merecemos respeto», dijo.

Por otra parte se refirió a la situación de los baños, principalmente en torno a cerrar con pestillo el lugar. «Entra alguien al baño y no le echan seguro (…) A mí me ha pasado, he abierto la puerta y me he pillado sorpresas«.

Además, ejemplificó con aquellas personas que fuman dentro del bus. «Yo pillo a alguien fumando en el baño y lamentablemente lo voy a mandar a abajo. No voy a tener ninguna compasión».

La actitud fue bien recibida por quienes iban arriba del transporte, agradeciendo sus recomendaciones y advertencias.

En tanto, el registro alcanza más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacan el actuar del auxiliar.

«Primera vez que veo alguien explicar reglas en un bus, más allá de fijarse en cómo habla deberían ver qué hace excelente su trabajo y se preocupa», «el hombre se esfuerza y hace su trabajo de la mejor manera» y «qué agradable sujeto» son parte de las reacciones que dejó el viral.

