El Gobierno cumplió con su decisión de presentar un veto al proyecto de Ley de Usurpaciones, lo que causó críticas en la oposición, especialmente por el término de «usurpaciones pacíficas». Algo que, según la ministra del Interior, Carolina Tohá, no ha dicho con intención.

«Esta es una ley, con el veto incluido, que va elevar la posibilidad de sancionar, perseguir, inhibir las usurpaciones de manera sideral. Hoy una usurpación es una falta, no un delito y con la nueva ley va a pasar a ser un delito en todas sus formas«, dijo la autoridad en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«Hoy en la usurpación, las policías solo pueden actuar en las primeras 12 horas. Y en la nueva ley, como se transforma en un delito permanente, las policías van a poder actuar en cualquier momento, sin necesidad de pedir una autorización al juez«, agregó.

«Hoy la usurpación no se pude detener, como no es un delito, se les puede sacar del predio donde están, pero se les tiene que dejar libres. En la nueva ley, en cualquier tipo de usurpación se va a poder detener«, explicó Tohá.

«Así como en el veto nosotros graduamos las penas para todos los distintos tipos de usurpación, desde la más violenta a la menos violenta, en toda la gama, hay disponible para el juez la posibilidad de cárcel y en toda la gama hay posibilidad de prisión preventiva«, continúo indicando.

De este modo, la ministra aseguró que la postura del Ejecutivo «definitivamente es ponerse del lado de las personas que sufren una usurpación y entregar una ley moderna, eficaz, que permita perseguir este tipo de delito, adecuándonos a sus distintas expresiones. No es lo mismo cuando alguien entre amenazando a un lugar a cuando una familia que no tiene una casa se instala a dormir en un sitio«. En este último caso, el Gobierno de Chile no cree que debiera haber pena de cárcel, dijo.

«Usurpación no violenta»

La ministra Tohá hace una distinción entre una usurpación violenta y una no violenta.

«Si se hace esta usurpación sin amenazar a nadie, sin herir a nadie, sin romper nada, sin generar daños en las cosas pasaría a ser una usurpación no violenta, ese es el término correcto, no pacífica«, dijo.

En ese caso se «está cometiendo un delito, en ese caso los pueden detener, en ese caso los pueden desalojar del predio en cualquier momento y la pena va a ser cárcel o multa a juicio del juez«.

Para quienes han dicho que la usurpación es violenta de por sí, la secretaria de Estado coincidió que «es violentar el derecho de una persona, por cierto, pero no es lo mismo hacerlo dañando gente, rompiendo cosas que hacerlo sin generar ningún daño físico o humano».

«El término correcto es usurpación no violenta, yo nunca he querido acuñar el término pacífica. Si alguna vez se me salió fue porque se me salió no más«, aclaró.

De todos modos, enfatizó que «una usurpación no violenta es un caso rarísimo, eso significa que no se rompió nada, que no tocaron una puerta, que no amenazaron a nadie, es realmente un caso muy excepcional».