El pasado domingo se estrenó un nuevo reality en Canal 13, «Tierra Brava», encierro en donde participan destacados rostros, como lo es Luis Mateucci, quien tendría ciertas asperezas con Pamela Díaz.

Fue en conversación con el portal Publimetro, donde señaló que le estaría siendo difícil mantener una relación con la «Fiera».

«Me caía bien, pero ahora…»

«Se me está haciendo difícil con el otro equipo. Pame, de afuera, me caía bien, pero ahora noto que me están atacando y me están buscando porque saben que reacciono», sostuvo el trasandino.

Luego continuó y sostuvo que «Yo no lo esperaba, pero lo entiendo. Es ¿a quién atacamos? A Mateucci, porque va a reaccionar. Yo a Pame le tengo harto cariño y me duele y quiero decirle ‘cabrona, si afuera somos amigos, ¿por qué me estás atacando?’, si yo no la estoy atacando. A lo mejor me va a dar su punto de vista y sino no pasa nada».

La nominación de Mateucci

Por último, el hombre vinculado a Daniela Aránguiz, se refirió a la nominación que realizó, dejando en el limbo a Camila Campos (Camilísima).

«Yo noto como que ella entró en foco vacaciones acá y por eso la nominé, como que no sabe dónde está. Igual en el otro lado, en el otro equipo, hubiese nominado a alguien también (a Jhonatan Mujica), porque en mi equipo nadie se lo merecía, pero había que nominar a alguien y ese alguien me pareció que debía ser Cami», explicó Mateucci.