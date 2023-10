Comparte

Un estudio del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo que realiza una radiografía a los vínculos sociales de las personas sobre los 60 años, reveló que el 32% de los adultos mayores en Chile no tiene amigos.

Aquel porcentaje toma relevancia si se toma en cuenta que el 50% no conoce a alguien que pueda ayudar a conseguir trabajo a otro integrante de su hogar, un 28% no tiene a alguien que pueda prestar ayuda económica en caso de emergencia y un 26,5% no cuenta con quien pueda ayudarle a resolver dudas o consultas sobre trámites financieros o legales.

Por otro lado, el estudio indicó que el 87,6% de las personas con 4 a 5 contactos en su red se siente satisfecho o muy satisfecho con su vida, 13,7 puntos porcentuales más que quienes tienen un solo contacto.

Por su parte, el 16,6% de las personas que mencionan 4 a 5 contactos presenta síntomas depresivos de moderados a severos, aumentando casi en 10 puntos porcentuales para quienes declaran sólo un contacto.

Así, el 23,8% de la población mayor se encuentra insatisfecha o muy insatisfecha con su vida social, versus un 63,4%, que se encuentra satisfecha o muy satisfecha.

Mirando más profundamente las relaciones de acuerdo al estudio, el 58% de sus contactos corresponden a familiares, ya sea esposo/a o pareja, hijos u otros parientes, mientras que el 42% corresponde a conocidos, o con quienes no mantiene un vínculo consanguíneo, como amigos, vecinos o colegas de trabajo.

Al respecto, la directora de CEVE UC, Soledad Herrera, señaló que «en todo este seguimiento que hacemos con la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez desde el año 2007, lamentablemente vemos que disminuyó la percepción global de disponibilidad de apoyo social«.

«Y no sabemos si se va a mantener en el tiempo, porque es primera vez que nos ocurre, pero es consistente con otros datos que hablan de un empeoramiento de la calidad de las relaciones, principalmente familiares, porque también observamos un empeoramiento de la percepción del clima familiar y que las necesidades de afecto y de cariño están menos satisfechas que antes», agregó.

Potenciando vínculos de los adultos mayores

En el ámbito público, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), busca aportar a la construcción de vínculos y redes, desde tres ejes estratégicos: cuidados, buen trato y participación.

En 2022, se logró un aumento de un 66,1% en la cobertura relacionada con participación social y comunitaria de este grupo etario, alcanzando a 33.723 beneficiados. Un incremento valioso que, sin embargo, de cara al acelerado envejecimiento de la población, es aún insuficiente.

Desde la vereda privada, la Compañía de Seguros Confuturo trabaja intensamente para generar espacios de encuentro y aprendizaje, como el Portal de Formación con cursos gratuitos para toda la comunidad, el programa de Acompañamiento Social Telefónico para orientar a sus clientes en temas de beneficios sociales, y el apoyo a «100 Líderes Mayores» en alianza con Fundación Conecta Mayor.