Este lunes el Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló los resultados de un nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública (N°90) de septiembre-octubre de 2023, abordando el clima político a un mes del plebiscito constitucional.

En ese sentido, la encuesta demostró que más de la mitad de los consultados aún no ha decidido si votar en contra o a favor de la propuesta constitucional que será plebiscitada el 17 de diciembre.

En concreto, al ser consultados según «lo que ha visto hasta ahora» un 53% aún no ha decidido si votará «a favor» o «en contra», lo cual sumado al 9% que eligió «no sabe o no contesta», suma un 62% de encuestados que aún no se decanta por una de las opciones en el plebiscito.

Por otro lado, un 30% dice que votará «en contra» de la propuesta, mientras que el 8% reconoce que irá por el «a favor».

En la encuesta CEP además se informa que de aquel 53% que se encuentra indeciso, la mayoría son de ideología de «centro», mientras que el 49% de quienes dicen estar «en contra» son personas de izquierda.

Encuesta CEP: 29% prefiere otra asamblea si gana el «en contra» en el plebiscito

El sondeo además consulta sobre cual es la preferencia respecto del curso de acción en caso de que en el plebiscito del 17 de diciembre gane la opción «en contra», en donde un 29% de los encuestados prefiere que se elija una nueva asamblea que redacte la nueca Constitución.

En la vereda opuesta, un 26% prefiere que se mantenga la Constitución actual, mientras que el 19% dice que el Congreso debe reformar la Constitución vigente. Por otro lado, un 12% votó para que le Congreso redacte una nueva Carta Magna. Finalmente el 13% eligió la opción «no sabe o no contesta».