La Moneda dio a conocer que el Presidente Boric se comunicó durante la tarde de este martes con el presidente electo de Argentina, Javier Milei.

De acuerdo a los antecedentes entregados, el Mandatario chileno «sostuvo una conversación franca en la que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos».

Durante la mañana el jefe de Estado ya había anunciado que iba a llamar a Milei. «Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional y por lo tanto sí estamos haciendo los contactos para hablar. Espero que suceda hoy día«, sostuvo.

La conversación se da luego de que el Gobierno pusiera en duda la asistencia de Boric al cambio de mando trasnadino, que se realizará el 10 de diciembre entre Alberto Fernández y Milei.

Esto dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ayer: «Eso va a depender mucho de la agenda presidencial. El Presidente está además con una agenda muy intensa en materia internacional, peor además, va a tener una agenda muy intensa y la seguirá teniendo en regiones, en materia económica, en materia de seguridad, por lo tanto, ahí depende mucho de la agenda presidencial».

De todos modos, enfatizó que «nuestro objetivo central es mantener una buena relación diplomática con Argentina».

Embajador de Chile en Argentina

Un tema a resolver para el Presidente Boric con Argentina, es la vacante para el puesto de embajador, luego de la renuncia de Bárbara Figueroa (PC).

«El pueblo chileno con el pueblo argentino son pueblos hermanos. Por lo tanto, mi deber como Presidente de la República, es que independiente de las diferencias políticas, que sin lugar a dudas existen entre el Presidente electo y el Gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras y por lo tanto, sigamos promoviendo la integración en el máximo nivel«, dijo Boric.

En esa línea, apuntó que «nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado«.

Agregó que «estas son cuestiones de Estado y yo no necesito a nadie que me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile».