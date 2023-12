Comparte

En la antesala a lo que será la edición número 13 de Congreso Futuro, la institución, junto a Encuentros del Futuro, realizaron el lanzamiento del libro “Desafío Forestal para un Chile Sostenible”. El texto fue elaborado tras dos años de trabajo y la colaboración de más de cien de expertos de la industria forestal, medioambiental, político y económico que se reunieron tras la creación de la mesa “Futuro Forestal Sostenible”.

En la mesa de trabajo los especialistas aportaron en la construcción de este diagnóstico y la creación de sus más de 40 propuestas para evidenciar y potenciar el rol crucial que juega la industria forestal en el desarrollo sostenible del país dentro de cinco pilares: Construcción Sostenible, Bosque Nativo Sostenible, Nuevas Materialidades, Tecnología y Ecosistemas.

Algo que fue destacado por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien aseveró que te libro “es una muestra de cómo Chile está abordando los desafíos del siglo XXI con una visión integradora y progresiva. Su estructura es un reflejo del enfoque general y colaborativo. En su primer capítulo, titulado ‘Principios Rectores’, se establecen las bases filosóficas excelentes que deberían ser ya el desarrollo del sector forestal sostenible en Chile. Aquí se delinean los valores fundamentales y los objetivos de largo plazo, resaltando la importancia de equilibrar las necesidades económicas, ambientales y sociales”.

El secretario de Estado también agregó que “este libro no es solo una recopilación de datos y recomendaciones, es un testimonio de la voluntad y la capacidad de Chile para avanzar en los desafíos del futuro. Un horizonte donde la industria forestal no es sólo puesta como una impulsora de crecimiento económico, sino que también preservando y respetando nuestro patrimonio natural y social. ‘Desafío Forestal para un Chile Sostenible’ representa una oportunidad única de redefinir nuestra relación con los recursos naturales y de ser líderes a nivel mundial en desarrollo industrias forestales sostenibles. Este libro no es solo una hoja de ruta para la industria forestal, sino también es un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con un Chile más verde, justo y próspero”.

La presentación del libro también se enmarca el proceso participativo para “Más Bosques y Ecosistemas Sostenibles” que está impulsando el Ministerio de Agricultura, por lo que el ex senador y cofundador de Congreso Futuro, Guido Girardi, resaltó que el libro debe ser usado como un insumo importante que no solo guie el trabajo ministerial, sino que sea sobre el cual este se base. Por ello, el otrora parlamentario sostuvo que “este texto cuenta con la legitimidad política y sectorial, ya que trabajamos junto a la Cámara de Diputados, el Senado y a actores especialista en su construcción. Por lo que se lo presentaremos al ministro para que trabajen con este y se avance desde algo ya cuenta con un respaldo intersectorial”.

En la misma línea, el senador de Renovación Nacional y cofundador de Congreso Futuro, Francisco Chahuán, hizo un llamado a “no replicar esfuerzos, sino que a duplicarlos y a fortalecer el esfuerzo de esta comisión. Por tanto, vamos a plantearle al ministro Esteban Valenzuela, justamente estimular estas propuestas para que se convierta en una política nacional y que los diálogos que ya están desarrollándose tengan como marco rector justamente este trabajo.

Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, calificó el seminario del lanzamiento del texto como un “buen espacio para abrir el diálogo acerca de lo que debería ser una política nacional como la que se impulsó en el gobierno de la Presidenta Bachelet en la CONAF y que tal vez hay que ampliarla a otros sectores porque evidentemente esta institución no es la única. La forma en que se ha formulado este planteamiento de diálogo intersectorial de distintos pioneros, también de la academia, etcétera, me parece que es la fórmula con que se debe abordar una política forestal”.

Desde la industria, Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), sostuvo que “este texto, al ser emanado de este conjunto tan diverso de actores, va a ser la base, el piso de fundamento para iniciar los diálogos forestales en el territorio. El de poder bajar estas medidas, sensibilizarlas, el poder acoger las realidades locales de las regiones y las comunas va a ser la tarea que sigue en los diálogos, pero el fundamento está establecido. En este desafío de los bosques del futuro están las medidas sustantivas que van a permitir este desarrollo, resguardando la biodiversidad y la integralidad de los territorios