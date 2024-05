Comparte

Gala Caldirola se encuentra inmersa en una nueva aventura televisiva al formar parte del elenco de “¿Ganar o Servir?”, el reality de Canal 13.

La exchica reality enfrenta un doble desafío: destacar en las exigentes competencias físicas y sobrellevar la tensa convivencia con sus compañeros participantes.

En cuanto a los desafíos deportivos, Caldirola reconoce que han sido mucho más duros de lo que recordaba, pero está determinada a no desgastarse demasiado.

“Estoy intentando no desgastarme tanto. Hoy estoy acostumbrándome de a poco a este tipo de pruebas y a dosificar para no lesionarme“, admite la participante, en conversación con Radio Agricultura.

La reflexión de Gala Caldirola frente a las duras competencias

Lejos de buscar ser la ganadora a toda costa, Gala tiene un enfoque más pragmático: “No me preocupa tanto ser la primera, sino sólo no ser la única, ir poco a poco posicionándome“.

Su objetivo principal es mantenerse en la competencia el mayor tiempo posible, para lo cual se encuentra “entrenando a full, intentando ser una buena competidora para llegar lo más lejos posible“.

Sin embargo, el aspecto físico no es el único desafío que enfrenta Caldirola en el reality. La convivencia con sus compañeros también ha traído sus complicaciones. “La verdad que la convivencia me ha saturado un poco, muchas peleas“, confiesa.

La postura de Caldirola frente a los conflictos

Ante este escenario tenso, Gala ha optado por mantenerse al margen de los conflictos y evitar involucrarse demasiado.

“He tratado de mantenerme siempre a un lado de los conflictos. En este último tiempo me he estado como un poco mordiendo la lengua para no dar opiniones“, revela.

Sin embargo, reconoce que no siempre es fácil mantenerse al margen, especialmente cuando hay personas que son “muy presensibles a las peleas, o sea, que son muy chispitas, que reaccionan muy rápido“.

En esos casos, Gala intenta dar su opinión con respeto, pero prefiere no ahondar demasiado en los conflictos.