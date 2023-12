Comparte

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric volvió abordar la crítica que hizo a los matinales de la televesión por, según él, no cubrir noticias positivas.

Ayer, el Mandatario mientras inauguraba una plaza en Renca, donde antes había un mauseoleo narco, dijo: "Antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia”.

“Debo ser sincero que no alcancé a ver el de Chilevisión, en una de esas Chilevisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13, y por supuesto, ninguno estaba dando esto”, aseguró.

"Parece que las buenas noticias no tienen rating", expresó.

Desde la Región de Magallanes, donde deberá votar este domingo para el plebiscito, reiteró su idea. "El día de ayer estábamos en la comuna de Renca, una comuna bastante olvidada de la Región Metropolitana en donde estábamos inaugurando una plaza, y hay algunos que dicen qué importa inaugurar una plaza, como si no importara nada. En esa plaza de la Huamachuco 3, antes había un narcomausoleo, uno que era espacio para tiroteo, para consumo de droga. Hoy día en esa plaza donde antes había un narcomausoleo hoy día hay juego para niños, una pérgola y gobierno en terreno", señaló.

"Esas son las diferencias que estamos tratando de marcar recuperando espacio público, esa es la pega a la que nos dedicamos como Gobierno. Entonces, cuando algunos me critican porque digo 'por qué solamente estamos pensando en las cosas malas que suceden en nuestro país'. Sí, es cierto que hay problemas, yo no lo niego. Y esos problemas tenemos que hacer todos los esfuerzos para resolverlo, pero me parece importante decir que en Chile no todo es negativo", sentenció sobre el tema.