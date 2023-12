Comparte

Un día después de la salida de Pepe Auth del programa "Conectados", conducido por Sergio "Checho" Hirane, el locutor aclaró lo sucedido.

"Yo no voy hablar mal de Pepe, porque son diez años de relación, de amistad. Yo no voy hablar mal de él por ningún motivo. Sigo creyendo que fue un tremendo aporte para el programa", empezó diciendo "Checho".

Según él, la noticia se fue distorcionando y por eso precisó que "la gente entendió que por la discusión que tuvimos ayer, Pepe había renunciado. No es así. Él había avisado con anticipación. Y yo lo entiendo, porque él está en un rol distinto. Aquí en el panel tenía un rol de defender las ideas de la izquierda versus la idea de la derecha, para hacerlo simple".

"Obvio que con su nuevo oficio, como analista político, él tiene que estar por encima de una posición determinada para tener mayor credibilidad y creo que, en ese sentido, él está pensando hoy día que le conviene no estar en el programa y yo no tengo ningún problema con aquello. La verdad es que tengo una lista larga de gente que quiere entrar como panelista que representa las ideas de la centroizquierda, en ese sentido, yo no me hago ningún problema", finalizó diciendo Hirane.

Revisa el momento: